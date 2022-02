WWE, arriva la modifica nel nome di WrestleMania

Dopo l’incredibile evento di Elimination Chamber in casa WWE è partita la Road To WrestleMania, in programma il 2 e il 3 aprile. C’è tanta ansia di scoprire quali saranno i match in programma nelle due serate e soprattutto chi sarà a spuntarla. The Grandest Stage of Them All è l’evento più importante dell’anno, dove possono cambiare tutti gli equilibri dei roster. Intanto la federazione dei McMahon sta sostenendo un’importante modifica che riguarda il nome dell’evento.

Cambia il nome di WrestleMania

Secondo indiscrezioni, la WWE è pronta a cambiare il nome dell’evento per le due serate. Come quanto riferito dal giornalista Ryan Satin, non si chiameranno più “Night One” e “Night Two”, ma “WrestleMania Saturday” e “WrestleMania Sunday”.

Ecco le sue parole: ““Piccola nota interessante, mi hanno appena detto che invece di chiamare “ Night One” e Night Two” sarà chiamata “WrestleMania Saturday” e “WrestleMania Sunday”, lo dovrebbero annunciare a breve”.

Intanto in una delle ultime edizioni del Wrestling Observer, i giornalisti hanno rivelato quattro match di punta che la WWE vorrebbe proporre all’edizione numero 38.

Si è infatti detto che la federazione parrebbe aver già deciso i quattro match titolati che vedremo tra le notti del 2 e del 3 aprile; eccoli di seguito elencati:

Brock Lesnar vs. Roman Reigns valevole per il titolo Universale;

Seth Rollins (c) vs Big E/ Bobby Lashley e Kevin Owens per il titolo WWE, resta ancora da decidere chi dei 3 sfiderà Seth;

Charlotte Flair (c) vs. Sasha Banks, valevole per il titolo femminile di Smackdown;

Becky Lynch (c) vs. Bianca Belair per il titolo femminile di Raw.

Staremo a vedere se i 4 match valevoli per i titoli massimi saranno realmente questi. Se dovesse essere così, lo spettacolo è assicurato, regalando ai fan un altro evento da ricordare per sempre e diventando uno dei WrestleMania più belli mai realizzati.