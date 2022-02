Dove vedere Elimination Chamber 2022, orari e info

Dove vedere Elimination Chamber 2022: di seguito tutte le info per il grande evento prima di Wrestlemania 38.

Ormai è tutto pronto per il grande evento di casa WWE: Elimination Chamber. Come da tradizione questo è l’ultimo grande evento prima di Wrestlemania, che quest’anno ha raggiunto la 38esima edizione. Lo show si terrà in Arabia Saudita, si tratta della prima volta in assoluto per un’edizione dell’evento Elimination Chamber, e per questo motivo, a causa di un fuso orario favorevole, la diretta partirà ad un orario ideale per i fan italiani.

Dove vedere Elimination Chamber 2022

Come detto in precedenza, Elimination Chamber 2022 si terrà a al Jeddah Super Dome di Gedda in Arabia Saudita. L’evento si terrà sabato 19 febbraio alle ore 18.00 e sarà visibile in esclusiva sul WWE Network, la piattaforma streaming ufficiale della federazione, oltre che su Peacock negli Stati Uniti. Come di consueto, un’ora prima dell’inizio del Premium Live Event sarà disponibile gratuitamente sul canale ufficiale YouTube della WWE il Kick-off dell’evento. L’evento è arrivato alla sua dodicesima edizione e c’è grande attesa per scoprire quali sorprese ci aspettano.

La Card del grande evento WWE

Elimination chamber match per il WWE Championship

Bobby Lashley (c) vs. Brock Lesnar vs. Seth Rollins vs. Austin Theory vs. Riddle vs. AJ Styles

Elimination chamber match (chi vincerà lotterà a WrestleMania 38 contro la campionessa di Raw)

Liv Morgan vs. Rhea Ripley vs. Bianca Belair vs. Doudrop vs. Nikki A.S.H. vs. TBA

Single match per il WWE Universal Championship

Roman Reigns (c) (con Paul Heyman) vs. Goldberg

Single match per il WWE Raw Women’s Championship

Becky Lynch (c) vs. Lita

Tag team match per i WWE SmackDown Tag Team Championship

The Usos (Jey Uso and Jimmy Uso) (c) vs. The Viking Raiders (Erik and Ivar)

Falls Count Anywhere match

Drew McIntyre vs. Madcap Moss (con Happy Corbin)

Ronda Rousey & Naomi vs. Charlotte Flair & Sonya Deville