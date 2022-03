Sci alpino femminile, dove vedere gigante e slalom Are 2022: diretta tv, streaming e orari

Dopo aver disputato il super G e lo slalom gigante a Lenzerheide (Svizzera), la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2021-2022 si sposta in Svezia per le due gare in programma sulle piste Gästrappet e Olympia. Si tratta dello slalom gigante e lo slalom speciale di Are, che andranno in scena venerdì 11 e sabato 12 marzo. In entrambi i casi si tratta dell’ultima tappa prima delle Finali di Courchevel/Meribel (Francia), che saranno di scena tra il 16 e il 20.

Per quanto riguarda lo slalom gigante, la svedese Sara Hector guida la classifica di specialità, con 55 punti di vantaggio sulla francese Tessa Worley e 111 sulla statunitense Mikaela Shiffrin. Quasi fuori dai giochi la slovacca Petra Vlhova, con sole due gare rimaste (-191). Discorso diverso tra i pali stretti, visto che Vlhova ha già conquistato la relativa Coppa di specialità (con cinque vittorie e due secondi posti). Saranno dunque punti decisivi per la classifica generale, con Shiffrin che guida con 1156 punti e ne ha 117 di vantaggio sulla slovacca.

Sci alpino femminile, Are 2022: dove vedere e orari delle gare

Lo slalom gigante e lo slalom speciale di Are saranno trasmessi in diretta sia da Rai Sport (in chiaro) che da Eurosport. C’è anche la possibilità di usufruire dei servizi streaming quali RaiPlay, DAZN, Discovery+ ed Eurosport Player.

Venerdì 11 marzo: prima e seconda manche slalom gigante, ore 15.00 e 18.00

Sabato 12 marzo: prima e seconda manche slalom speciale, ore 10.30 e 13.45