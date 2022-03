Sci alpino maschile, dove vedere giganti Kranjska Gora 2022: diretta tv, streaming e orari

In attesa dello slalom speciale di Flachau (Austria, 9 marzo), la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2021-2022 si sposterà in Slovenia (il 12 e 13 marzo) per le due gare in programma sulla pista Podkoren 3. Andranno in scena ben due slalom giganti e saranno gli ultimi appuntamenti, tra le porte larghe, prima delle Finali. Queste ultime saranno disputate a Courchevel/Meribel (Francia), a partire dal 16 e fino al 20 marzo.

La classifica di slalom gigante, a tre gare dal termine, vede al comando Marco Odermatt con ben 219 punti di vantaggio sull’austriaco Manuel Feller e 227 sul norvegese Henrik Kristoffersen. Lo sciatore svizzero, leader anche della graduatoria generale, potrebbe chiudere i giochi per la Coppa di specialità già dopo la prima gara. Ancora matematicamente in gioco, ma parecchio distanti, sia il francese Alexis Pinturault (-266 e campione uscente) che l’italiano Luca De Aliprandini (-273).

Sci alpino maschile, Kranjska Gora 2022: dove vedere e orari delle gare

I due slalom giganti di Kranjska Gora saranno trasmessi in diretta sia da Rai Sport (in chiaro) che da Eurosport. C’è anche la possibilità di usufruire dei servizi streaming quali RaiPlay, DAZN, Discovery+ ed Eurosport Player.

Sabato 12 marzo: prima e seconda manche slalom gigante n°1, ore 09.30 e 12.30

Domenica 13 marzo: prima e seconda manche slalom gigante n°2, ore 09.30 e 12.30