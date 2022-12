Volley femminile A1, quando a perdere è Conegliano fa sempre notizia. Ieri le pantere hanno subito in campionato un ko casalingo contro Scandicci per 0-3. Ci sono delle attenuanti per le venete che avevano molte indisponibili tra le quali Haak e Plummer bloccate dall’influenza. Questo non deve sminuire l’impresa di Scandicci che punta decisamente allo scudetto e che trarrà da questo successo un’importante iniezione di fiducia.

Le parole di Santarelli

Queste le parole di Daniele Santarelli in conferenza stampa dopo la prima sconfitta del campionato di volley serie A1 di Conegliano contro Scandicci: «Voglio fare intanto i complimenti a Scandicci. Ho un po’ di rammarico per l’inizio. Ci siamo bloccate nei primi due set in due rotazioni, la prima sulla battuta di Zhu. Lì abbiamo subito un break grandissimo, nel secondo in vantaggio di 13-8 abbiamo subito un altro break enorme sulla battua di Antropova. Ci può stare ma potevamo fare sicuramente qualcosa di più. Abbiamo fatto troppo poco in attacco, credo che ogni tanto perdere possa far bene soprattutto prima di un Mondiale per club anche se ovviamente non fa piacere. Sono comunque orgoglioso delle ragazze, abbiamo avuto una settimana difficilissima con cinque giocatrici fuori praticamente sempre. Vogliamo arrivare al Mondiale per club nel migliore dei modi quindi oggi non abbiamo voluto rischiare le giocatrici che devono recuperare del tutto. Ora abbiamo un’altra partita di Champions sicuramente più alla nostra portata considerando la situazione in cui ci troviamo. Se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, meglio non avere la squadra a disposizione ora che tra qualche settimana. Voglio anche fare i complimenti alle giocatrici che oggi hanno stretto i denti in campo».

Conegliano-Scandicci: il tabellino

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO-SAVINO DEL BENE SCANDICCI 0-3 (23-25,22-25,19-25)

Proseccco DOC Imoco: Wolosz, Gray 16, De Kruijf 10, Squarcini 6, Robinson Cook 12, De Gennaro (L), Gennari 5, Pericati, Furlan ne, Carraro ne, Haak ne, Plummer ne, Fahr ne, Lubian ne. All.Santarelli

Savino del Bene: Alberti 4, Antropova 9, Shcherban ne, Ting 21, Belien 3, Malinov, Pietrini ne, Castillo (L), Mingardi 5, Di Iulio. Washington 10, Guidi (L), Sorokaite 7, Angeloni ne. All. Barbolini.