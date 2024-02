Discesa libera Kvitfjell 2024, dove vedere Coppa del Mondo di sci alpino maschile LIVE: DIRETTA tv gratis, orario e STARTLIST

La presentazione e tutte le informazioni utili su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, la discesa libera Kvitfjell. L'evento si disputerà il 17 febbraio e vale come ventiseiesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023-2024. La coppia formata dal canadese Alexander e lo svizzero Hintermann e l'italiano Paris hanno vinto le ultime due edizioni disputate (2022).

La Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023-2024 si sposta in Norvegia, dopo aver disputato un gigante in quel di Bansko (Bulgaria) e dover annullare lo slalom per maltempo durante la prima manche. La ventiseiesima gara di questa stagione sarà la discesa libera Kvitfjell e si svolgerà sulla pista Olympiabakken. E' in programma sabato 17 febbraio, con la partenza che avrà luogo a partire dalle ore 12.00.

Saranno otto gli azzurri al via: Gregorio Bernardi (esordio assoluto nel massimo circuito), Guglielmo Bosca, Mattia Casse, Christof Innerhofer, Nicolò Molteni, Dominik Paris, Florian Schieder e Pietro Zazzi.

Marco Odermatt guida la classifica generale di Coppa del Mondo, con 1506 punti: ne ha 822 di vantaggio su Cyprien Sarrazin e 837 su Manuel Feller. Il leader della specialità è sempre il fuoriclasse elvetico (a quota 516), con appena sei lunghezze di margine su Sarrazin e 187 su Paris.

Discesa libera Kvitfjell 2024, CdM di sci alpino maschile: dove vedere in tv e streaming gratis

La discesa libera Kvitfjell sarà trasmessa in diretta sia da Rai Sport (in chiaro) che da Eurosport. C'è anche la possibilità di usufruire dei servizi streaming quali RaiPlay, DAZN, Discovery+, eurosport.com, TIM Vision, Sky Go e Now TV.

CLASSIFICA GENERALE

1. Marco Odermatt (Svizzera) 1506 punti

2. Cyprien Sarrazin (Francia) 684

3. Manuel Feller (Austria) 669

4. Loïc Meillard (Svizzera) 514

5. Vincent Kriechmayr (Austria) 487

9. Dominik Paris (Italia) 426

CLASSIFICA DI SPECIALITA'