Beach Volley, la corsa per Parigi 2024 continua al Challenge di Recife: presenti due coppie azzurre

Dopo l'inizio della stagione 2024 all'Elite 16 di Doha, le coppie di tutto il mondo si sono sposate in Brasile, per la precisione a Recife, per il primo evento Challenge della stagione. La sabbia brasiliana assegnerà punti importanti per le squadra che attualmente lottando per un posto alle Olimpiadi di Parigi 2024

La stagione del Beach Volley entra nel vivo e dopo la prima tappa "Elite 16" di Doha, il Volleyball World Beach Pro Tour si sposta in Brasile per il primo evento Challenge della stagione che prenderà via dal 21 al 24 marzo 2024 e si svolgerà a Recife, presso Pina Beach. Tappa che non vedrà la partecipazione della maggior parte delle squadre che figurano nella top ten della classifica olimpica FIVB, ma che assegnerà punti importanti per le altre coppie in corsa alle Olimpiadi di Parigi 2024. Ecco di seguito le coppie azzurre che si daranno battaglia sulla sabbia brasiliana in questo weekend.

Le coppie azzurre in gara al Beach Pro Tour Challenge di Recife

Sulla sabbia di Pina Beach di Recife saranno presenti 2 coppie azzurre: una maschile e una femminile. Le coppie in questione sono quelle formate da Enrico Rossi - Daniele Lupo e Claudia Scampoli - Margherita Bianchin. Entrambe le squadre azzurre partiranno dalle qualificazioni e scenderanno in campo nella giornata di giovedì. Le migliori otto coppie maschili e femminili guadagneranno il diritto di comparire nel tabellone principale, che inizierà venerdì e finirà nella giornata di domenica quando si disputeranno le partite per le medaglie. Al momento, non si conoscono i nomi delle coppie avversarie dei due team azzurri.