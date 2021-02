Caso Schwazer: fra ricorsi e critiche può andare a Tokyo?

Il mondo dell’atletica è scosso dalla risoluzione del caso Schwazer. L’atleta azzurro è stato assolto dal Gip di Bolzano che ha poi rimandato le accuse sull’operato di WADA e World Athletics. Nonostante la vittoria al processo italiano, il marciatore per partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2021 deve fare ricorso al Tas di Losanna contro la squalifica di 8 anni.

Caso Schwazer: Sandro Donati lancia Alex verso le Olimpiadi

L’allenatore della medaglia d’oro a Pechino, afferma a Radio 24: “Con il poco allenamento che ha fatto già in Italia non lo batterebbe nessuno. Se si risolve la faccenda a livello politico e lui può rientrare con un paio di mesi di allenamento lo metterei nella condizione che sarebbe molto difficile batterlo anche a livello mondiale”. Secondo Donati, Schwazer avrebbe molte chance alle prossime Olimpiadi ma al problema del ricorso, c’è anche quello relativo al poco tempo a disposizione dell’altoatesino. Donati confessa che Alex: “Deve lavorare per portare avanti la famiglia, ha dovuto restituire premi e spendere un sacco di soldi per avvocati e consulenti. Ci sono stati vicini in maniera chiara soltanto il presidente del CONI e il segretario generale, Malagò e Mornati”.

Poco solidarietà dagli altri atleti

Sandro Donati nella sua intervista radiofonica sottolinea la scarsa solidarietà da parte di alcuni addetti ai lavori: “Ci sono stati dei mestatori che hanno cercato di aizzare gli atleti contro Alex ma nella realtà non c’è stata una vera presa di posizione”.

A tal proposito anche Gianmarco Tamberi è stato fortemente contestato sui social, perché 5 anni fa ha affermato: “Schwazer vergogna d’Italia”. A gettare acqua sul fuoco ci ha pensato Sandro Donati, affermando: “Bisogna smetterla, Tamberi è un campione vero, pulito, prezioso per tutta l’atletica. Non ha senso parlare di una frase pronunciata quando il contesto era assolutamente diverso. Di certo non si era a conoscenza di tutte le cose che poi sono emerse nelle indagine per poi entrare nell’ordinanza del gip di Bolzano”.