Gianmarco Tamberi: “Molto importante tornare a gareggiare dopo l’oro olimpico…”

Gianmarco Tamberi è tornato. Dopo la spedizione in Giappone, il neo campione olimpico, ha goduto di un periodo di pausa. Adesso, però, lo attendono gli impegni della Diamond League. Prossimo appuntamento quindi in terra svizzera dove Gimbo aprirà, in anteprima, la gara di salto in alto del prossimo 25 agosto, che si disputerà a Losanna. Il giorno successivo, allo Stade Olympique de la Pontaise, si terranno le prove abituali della rassegna.

Gianmarco Tamberi: “Faccio fatica ancora a crederci…”

Ai giornalisti di Sportmediaset Gianmarco Tamberi ha spiegato perchè per lui è molto importante tornare a gareggiare dopo Tokyo: “Tornare a gareggiare dopo l’oro olimpico per me non era per nulla scontato visto lo shock emotivo, ma ritengo molto importante farlo come segno di riconoscenza e ringraziamento nei confronti di chi mi ha sempre sostenuto in questi anni”. E poi ribadisce: “Faccio ancora fatica a crederci. Vincere l’oro era il sogno di una vita, soprattutto dopo tutto quello che ho passato…“. L’atleta italiano sta vivendo un periodo magico che gli ha regalato emozioni non solo dal punto di vista professionale ma anche personale. Dopo numerose difficoltà è riuscito ad ottenere un trionfo che lo ha fatto entrare, insieme a Marcell Jacobs, nella storia dello sport azzurro. Grazie alle loro prestazioni in terra nipponica, l’Italia è riuscita a portare a casa il numero più alto di medaglie in assoluto, da quando si celebrano le Olimpiadi