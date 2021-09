Gianmarco Tamberi è strepitoso: vince anche la Wanda Diamond League

Gianmarco Tamberi a Zurigo è un autentico asso pigliatutto. Conferma il suo stato di grazia e conquista la Wanda Diamond League della disciplina del salto in alto. Un’ estate indimenticabile per l’atleta marchigiano che dopo l’oro olimpico conquistato a Tokyo, si conferma campione sfatando quello che da sempre è stato un tabù per l’atletica leggera italiana. Nessun italiano, infatti, era stato in grado di vincere questo trofeo sino ad ora.

Gianmarco Tamberi batte tutti e si aggiudica la Diamond League

Il saltatore, campione olimpionico in carica, ha saltato più in alto di tutti, e dopo l’oro nipponico si aggiudica anche il Diamante. Al Letzigrund di Zurigo sbaraglia la concorrenza in tre tentativi: nel primo salta, senza errori, a 2.30; nel secondo migliora la performance a 2.32, e nel terzo incrementa ulteriormente arrivando a 2.34 (a Tokyo aveva trionfato a quota 2.37). Gli avversari, il russo II’ja Ivanjuk e l’ucraino Andrij Protsenko, si formano entrambi a quota 2.30. L’altista, appreso l’esito della gara, si è avvolto al collo una bandiera tricolore, e dopo aver indossato la medaglia conquistata nella Terra del Sol Levante, ha fatto un intero giro di campo. Dalla vittoria della Diamond otterrà un premio che, stando alle fonti, dovrebbe attestarsi intorno ai 40 mila dollari. Gianmarco Tamberi a Zurigo entra ufficialmente nella storia e guarda già ai prossimi impegni.