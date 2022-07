Mondiali Atletica 2022, quando gareggia Filippo Tortu: date e orari per vederlo in diretta TV e streaming. Ai Mondiali di Atletica 2022 a Eugene (USA) che si terranno dal 15 al 24 Luglio ecco quando gareggia il campione olimpico dei 100 metri in carica Filippo Tortu.

La nostra Nazionale è reduce dall’apoteosi delle Olimpiadi di Tokyo 2020, dove si conquistarono ben cinque medaglie d’oro, e punta a ritagliarsi il proprio spazio anche in questa rassegna iridata. La missione si preannuncia altamente complicata, replicare i fasti dei Giochi appare altamente improbo e tra l’altro alcune punte di diamante si presentano all’appuntamento più importante della stagione con qualche acciacco alle spalle. In questa pagina tutte le informazioni su dove vedere in diretta tv e streaming Filippo Tortu alle Olimpiadi Atletica 2022.

Mondiali Atletica, dove vedere Filippo Tortu in tv e streaming

Ma quando gareggia Filippo Tortu e a che orario e dove è possibile vederlo? Bisogna ricordare che l’orario si intende quello italiano, ad Eugene (USA) ci sono infatti -9 ore di fuso orario. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai e su Sky; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go e Now Tv. Tortu cerca una nuova impresa.

Ecco nel dettaglio il calendario gare delle batterie che vedranno impegnato Filippo Tortu ai mondiali di atletica di Eugene:

19 Luglio 02.05: 200 metri (maschile) – Batterie

20 Luglio 03.50: 200 metri (maschile) – Semifinali

22 Luglio 04.50: 200 metri (maschile) – Semifinali

23 Luglio 03.05: 4×100 (maschile) – Batterie

24 Luglio 04.50: 4×100 maschile) – Finali