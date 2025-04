"Maratoneta SuperNews" cerca i suoi runner: aperte le selezioni per la Maratona di Roma 2025

Torna anche quest'anno l'iniziativa del Maratoneta di SuperNews, lanciata dalla redazione nel 2023 e che ha riscosso grande successo tra gli sportivi che hanno vi hanno preso parte. La redazione non intende farsi scappare l'edizione del 2025 della Maratona di Roma, che si prospetta un evento epocale nel contesto dell'anno giubilare: per questo, apre le candidature per la selezione dei runner che la rappresenteranno alla 42 km capitolina.

Dopo il grande successo riscosso nel 2022 e nel 2023, torna l'iniziativa del "Maratoneta SuperNews", che apre le candidature a tutti quei runner che abbiano la voglia di mettersi in gioco e correre la Maratona di Roma del 16 marzo 2025, in rappresentanza del nostro giornale sportivo SuperNews. Come accaduto negli scorsi anni, sará la nostra testata ad occuparsi dei costi di iscrizione all'evento. La selezione dei protagonisti durerà circa un mese, fino al 20 febbraio, giorno nel quale scadrà il termine per candidarsi.

Scorrendo nella pagina, un breve riepilogo di cosa è accaduto nelle scorse edizioni, seguito dai requisiti richiesti per la partecipazione alla modalità di candidatura per diventare il Maratoneta di SuperNews 2025.

Maratoneta SuperNews, cos'è accaduto negli scorsi anni?

Nella scorsa edizione sono stati ben tre gli atleti che hanno corso la lunga Maratona di Roma per SuperNews: Francesco Venosa e Micaela Licciardi sono stati i due runner che hanno rappresentato la nostra testata all'evento e che hanno avuto l'opportunità di vivere una giornata all'insegna della corsa e della splendida atmosfera offerta dalla Capitale. La testimonial del progetto, Francesca Battista, non solo ha raccontato sui social la seconda edizione dell'iniziativa, ma ha inoltre vestito i panni di terzo maratoneta.

I protagonisti di Maratoneta SuperNews 2024 al termine della 42 km capitolina. Da sinistra a destra: la testimonial e runner Francesca Battista e i due maratoneti Francesco Venosa e Micaela Licciardi.



Nella prima edizione del Maratoneta, invece, i maratoneti che hanno corso per SuperNews sono stati Diego Saltalamacchia, istruttore FIDAL e Fitri con piú di 13 maratone alle spalle nel 2023 che ha chiuso la 42 km in 100° posizione con il tempo di 02:46:05, e Serena Bracci, atleta marchigiana che ha terminato la sua gara con il tempo di 03:56:20. Nel ruolo di testimonial, invece, la runner di Legnano Antonella Cottone, volto del progetto e creatrice di contenuti a tema Maratoneta dalle fasi iniziali fino al giorno dell'evento.

I runner di Maratoneta SuperNews 2023: Diego Saltalamacchia e Serena Bracci.

Maratoneta SuperNews 2025: chi sono e quale sarà il compito dei runner?

I runner saranno i corridori selezionati dalla nostra testata per partecipare alla Maratona di Roma 2025.

Ai runner verrà chiesto semplicemente di correre e divertirsi. Non chiediamo di arrivare primi alla Maratona!

Di cosa si occuperà la redazione di SuperNews quest'anno?

Iscrivere i runner alla Maratona.

Verificare i requisiti dei candidati sulla base di quelli richiesti dal regolamento ufficiale.

Fornire eventuali gadget brandizzati SuperNews.

Organizzare e ideare il piano social dell’evento.

Comunicare l’iniziativa editoriale ai media.

Presenziare il giorno della Maratona e incontrare i nuovi protagonisti dell'iniziativa.

Sei il nostro candidato ideale se:

Hai più di 20 anni (come da regolamento ufficiale)

Sei in possesso di un certificato medico agonistico specifico per l'Atletica Leggera in corso di validità (requisito obbligatorio).

Atlete/i italiani e stranieri tesserate/i per Società affiliata ad un Ente di Promozione Sportiva convenzionato con la FIDAL solo in possesso di RUNCARD-EPS; Possessori di RUNCARD italiani (residenti e non residenti in Italia) e stranieri residenti in Italia

Hai dimestichezza con i social network ed un profilo Instagram

Sei pronto a trascorrere una giornata a Roma all’insegna dello sport!

Per il Regolamento completo della Maratona di Roma 2024 consultare questo link.

Come candidarsi per diventare Maratoneta di SuperNews 2025

Se l’iniziativa ti piace e senti di essere il runner adatto per noi, non ti resta che inviare la tua candidatura entro il 20 febbraio 2025 all'e-mail [email protected], con 4-5 righe di presentazione di sé stessi, oltre i requisiti richiesti in allegato.

FAQ

Che tipo di dicitura deve avere il mio certificato medico?

Come da regolamento ufficiale, consultabile sul sito www.runromethemarathon.com, i certificati medici dovranno riportare la dicitura di “idoneità sportiva agonistica alla pratica dell’ATLETICA LEGGERA”. Certificati medici rilasciati per altri sport o con diciture come “corsa”, “podismo”, “maratona” o “mezza maratona” non sono validi ai fini della partecipazione.

Cosa comprende la quota d’iscrizione?

Come da regolamento ufficiale:

pettorale di gara;

assicurazione RCT;

assistenza tecnica e medica;

pacco gara contenente prodotti offerti dagli sponsor;

maglia ufficiale in tessuto tecnico;

ristori e spugnaggi lungo il percorso;

programma ufficiale e materiali informativi;

servizio di cronometraggio;

medaglia di partecipazione (per gli atleti arrivati);

servizio di deposito indumenti personali (con sacca apposita fornita dall’organizzazione).

trasporto al traguardo per gli atleti ritirati lungo il percorso.

Sono un runner fuori dal Lazio, mi viene pagato anche trasferimento e alloggio?

No, la redazione non copre le spese di un eventuale trasferimento o alloggio su Roma.

Che tipo di materiale mi verrà fornito per correre?

Il runner di SuperNews sarà dotato del materiale fornito dall’organizzazione della Maratona insieme ad eventuali gadget brandizzati SuperNews.

Come verrà organizzato il giorno della maratona con i responsabili della testata?

In accordo con i runner verrà stabilito un orario e punto di incontro il giorno della maratona, prima o dopo la corsa.