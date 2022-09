Dennis Schroder: i Dallas sul talento tedesco

Dennis Schroder è l’uomo simbolo di una Germania che approfittando anche del fattore campo a favore, è sbarcata con merito in semifinale di Eurobasket 2022. Proprio in questa competizione continentale c’è il leader dei tedeschi che fino a qualche mese fa sembrava esser finito ai margini del mercato NBA, non a caso è ancora svincolato a un mese dall’inizio della regular season. Il playmaker della nazionale di Gordon Herbert ha disputato l’ultima deludente stagione con la maglia dei Rockets.

I Mavericks sulle tracce di Dennis Schroder

Il 29enne di Braunschweig è tornato di moda nell’olimpo della pallacanestro mondiale grazie ad un europeo finora sopra le righe: 20.2 punti di media, 7.2 assist e 3 rimbalzi. Non a caso la Germania dopo aver eliminato la Grecia di Giannis Antetokounmpo, è diventata la favorita numero uno per la vittoria finale. I Dallas Mavericks sono a caccia dell’affare last-minute e hanno l’esigenza di dover sostituire Jalen Brunson, passato per questioni salariali ai Knicks. Schroder potrebbe quindi diventare il prossimo braccio destro di Luka Doncic, formando in questo modo una coppia europea a caccia dell’anello.