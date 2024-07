Golden State, Green viene espulso, fa piangere Curry per la frustrazione (VIDEO): "Abbiamo bisogno di lui. Dobbiamo fare..."

Nel successo di Golden State su Orlando c'è stata l'ennesima sceneggiata di Dryamond Green che dopo l'espulsione (erano passati solamente 210 secondi), ha fatto piangere Steph Curry per la frustrazione. Alla fine i Warriors hanno sconfitto i Magic con il risultato di 101-93.

Ieri sera nel campionato Nba, i Golden State hanno sconfitto in trasferta gli Orlando Magic con il risultato di 103-91, ma il successo è stato rovinato dall'ennesima protesta di Draymond Green, che come spesso capita ha perso il controllo.

Questa volta è successo poco dopo l'inizio dell'incontro (erano passati solamente tre minuti e mezzo), quando il classe '90 si è scagliato duramente contro un arbitro (mandandolo platealmente a quel paese), per un fallo fischiato al compagno di squadra, Andre Wiggins, su Paolo Banchero. Uscito dal campo dopo l'espulsione, ha continuato ad imprecare ed evidentemente quanto gia successo in questa stagione non gli è servito nulla, visto che era già stato squalificato per cinque incontri a metà novembre per aver quasi strangolato il francese Rudy Gobert e un mese dopo venne addirittura sospeso a tempo indeterminato per un pugno rifilato a Jusuf Nurkic.

Il suo compagno e stella della squadra Steph Curry ha provato in tutti in modi a farlo ragionare, dicendogli di lasciar perdere per evitare in sanzioni dure (cosa poi avvenuta) e quando l'ha visto uscire dal campo per andare negli spogliatoi, Curry, s'è sentito frustrato, versando lacrime di rabbia, nascondendo per qualche secondo la faccia sotto la maglietta. Nel dopo partita ha cercato di spiegare il suo pensiero a riguardo:

Steph Curry, le sue parole su Draymond Green

"Abbiamo bisogno di lui. Lui lo sa. Gliene ho parlato tante volte e continuerò a parlargli da compagno di squadra e da amico. Dobbiamo fare tutto il possibile per tenerlo in campo, soprattutto in questo periodo dell'anno".

Dryamond Green espulso, la frustrazione di Steph Curry (VIDEO)