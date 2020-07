La data era attesa da tempo e l’ufficialità è finalmente arrivata: Mike Tyson torna a ruggire sul ring dopo 15 anni dal suo primo ritiro. Iron Mike affronterà Roy Jones Jr (51 anni – ndr) in un match di esibizione, il 12 settembre prossimo. C’è grande attesa intorno alla sfida, gli esperti hanno dubbi sul reale stato di forma del pugile americano. La domanda sorge spontanea, riuscirà Mike Tyson a resistere per 8 round, alla veneranda età di 54 anni?

I video che la leggenda della boxe posta su Instagram, mostrano un Tyson in forma strabiliante. Durante gli allenamenti sembra di rivedere il giovane pugile ambizioso che sul ring massacrava tutti gli avversari. Si tratta però di clip di pochi secondi che non chiariscono la questione.

Il ritorno di Tyson, solo questione di soldi?

Se i tanti fan di Tyson non vedono l’ora di rivedere il pugile sul ring, ci sono molti detrattori che considerano l’incontro del 12 settembre solo una grande farsa. Uno spettacolo indegno per il mondo della boxe, dove sul ring si affrontano due pugili over-50, esclusivamente per una questione di soldi. Non è di quest’ultimo parere Anthony Joshua, l’attuale Campione del Mondo WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi, ha dichiarato un’intervista al Sun: “Mike Tyson non lo affronterei“.