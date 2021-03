Holyfield sfida Tyson: “Mike, dove sei?”

Evander Holyfield sembra aver raccolto il guanto di sfida ricevuto un po’ di tempo fa da Mike Tyson. Il pugile nativo di Atmore a ben 58 anni suonati ha postato sull’account instagram uno dei suoi allenamenti. Fin qui nulla di strano, non è raro vedere sportivi tenersi in forma anche dopo aver appeso i guanti al chiodo ma a far raddrizzare i capelli dei fan della boxe è stata la didascalia del post. Holyfield ha scritto un testo di poche parole ma molto significativo: “Torno al mio ritmo aspettando che il mio compagno di ballo, Mike Tyson, si presenti. Dove sei?”.

Holyfield accetta la sfida

Sono passati oramai 24 anni dall’ultimo incontro tra le due leggende chiuso con la squalifica di Tyson al terzo round causata dal morso di quest’ultimo all’orecchio dell’avversario. Evander Holyfield oltre al post esplicito e inequivocabile ha confessato che sono già in corso le trattative fra gli entourage dei due pugili per portare la sfida sul ring. I rumors dicono che i negoziati sono in fase avanzata e si aspetta solo la fine della pandemia perchè un incontro del genere merita il pubblico delle grande occasioni.

Adesso bisogna aspettare la risposta di Mike Tyson che di sicuro non si farà attendere e sarà più esplosiva che mai.