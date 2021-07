Irma Testa in semifinale! Prima storica medaglia italiana dalla boxe femminile

Irma Testa ha solo 23 anni ma è già nella storia. Nella notte tra martedì e mercoledì nei quarti di finale dei pesi piuma femminile, ha sconfitto la canadese Veyre per 5 a 0, ottenendo la qualificazione al turno successivo. L’accesso alla semifinale di Tokyo 2021 le consente di scrivere una nuova pagina della boxe femminile mondiale. E’ infatti la prima atleta del nostro Paese a centrare questo grande traguardo.

Irma Testa: alcune notizie

In realtà per Irma, 23enne di Torre Annunziata, non è la prima Olimpiade. Infatti ha già partecipato a Rio 2016. In quell’occasione, però venne sconfitta ai quarti dalla francese Mossely. Nonostante l’eliminazione che non le consentì di ottenere nessuna medaglia, per l’atleta delle Fiamme Oro l’esperienza in terra brasiliana resterà memorabile visto che è stata la prima pugile italiana in assoluto a partecipare ai Giochi dei Cinque Cerchi. Dopo la spedizione in terra carioca la giovane campana ha subito una debacle psicologica, che però le ha insegnato a rialzarsi. Nel 2019, dopo essere stata sconfitta ai sedicesimi ai Mondiali di Nuova Delhi nel 2018, si è laureata campionessa d’Europa nella categoria dei 57 kg sconfiggendo l’inglese Kariss Artingst. Nel giugno 2021, ha sconfitto la croata Nikolina Cacic ai quarti di finale del torneo di qualificazione disputatosi a Parigi.

La semifinale

L’appuntamento è per sabato 31 luglio alle ore 6:39: Irma se la vedrà con la temibile filippina Nesthy Petecio. L’aspetto importante da sottolineare è che la pugile italiana ha già la certezza di ottenere una medaglia. Da vedere, però, è di che colore sarà. In un’intervista, rilasciata a Supernews, aveva detto: “Il mio obiettivo è sempre lo stesso, non l’ho ancora raggiunto, ed è quella medaglia con i cinque cerchi“. Ebbene a distanza di tempo, Butterfly ha spiccato il volo trasformando il suo sogno in realtà.