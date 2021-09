Boxe Manny Pacquiao dice addio alla carriera, il 42 enne ha affermato che è la decisione più dura della sua vita. Dopo molti anni di carriera, l’addio non sembra per nulla semplice per il filippino. Le sue dichiarazioni infatti ci rimandano all’amarezza e lo ha dichiarato tramite un video su Twitter. Inoltre sembra che questo addio sia dovuto al suo possibile ingresso in politica, perché si candida come Presidente delle Filippine.

“E’ difficile per me accettare che il mio tempo come pugile sia finito. Oggi annuncio il mio ritiro.” Ha proseguito nel suo discorso: “Ai più grandi fan e al più grande sport del mondo, grazie! Grazie per tutti i meravigliosi ricordi. Questa è la decisione più difficile che abbia mai preso, ma sono in pace con questa cosa. Insegui i tuoi sogni, lavora sodo e guarda cosa succede. Addio boxe.” Pacquiao ha annunciato la sua candidatura alle presidenziali delle Filippine nelle elezioni del prossimo anno, per il partito PDP-Laban.

Nei suoi ultimi anni di carriera, prima di appendere la sua professione al chiodo, nonostante l’aumento di peso ha sempre portato con sé la sua velocità e la potenza. Ha vinto contro i più grandi della boxe: Erik Morales, Marco Antonio Barrera e Juan Manuel Marquez. Se avesse continuato con la boxe, quest’ultima avrebbe comunque avuto un ruolo di risalto rispetto a quello del servizio pubblico, per questo ha scelto di ritirarsi e dedicarsi alla sua idea di politica e filantropia nazionale. Nonostante tutto negli ultimi anni ha dimostrato di essere una grande campione e ha ottenuto delle vittorie davvero importanti, ha vinto anche contro l’imbattuto Keith Thurman!

Auguriamo al campione filippino un futuro florido in politica dove sembra si stia impegnando tanto nonostante l’amarezza e la difficoltà nel ritiro dal suo sport, siamo certi che darà il massimo nel nuovo impiego!

To the greatest fans and the greatest sport in the world, thank you! Thank you for all the wonderful memories. This is the hardest decision I’ve ever made, but I’m at peace with it. Chase your dreams, work hard, and watch what happens. Good bye boxing. https://t.co/Bde4wO82sA

— Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) September 29, 2021