Cassano: “Buffon vuole il Mondiale del 2022, vedrete che continuerà”

Cosa c’è dietro il rinnovo tra la Juventus e Gigi Buffon? La volontà di continuare per puntare al Mondiale 2022. Parola di Antonio Cassano. L’ex calciatore di Real Madrid e Roma ha passato con Buffon tante avventure in Nazionale. Lo conosce bene e durante una diretta Instagram, Cassano ha rivelato il perché l’estremo difensore juventino voglia rinnovare il contratto:

“Buffon rinnova? Non è una sorpresa. Gigi vuole fare il Mondiale del 2022, giocherà il sesto Mondiale. Farà un anno e poi vedrete che continuerà, facciamo una scommessa?”.

Secondo Cassano, l’obiettivo di Buffon è il prossimo Mondiale in Qatar. D’altronde, il portiere campione del mondo 2006 non ha mai dato l’addio alla maglia della Nazionale. Una delle ultime prestazioni di Gigi è stata quella contro la Svezia a San Siro. Sfida che sancì l’eliminazione dell’Italia dal Mondiale russo 2018. Un epilogo troppo brutto per un giocatore come Buffon.

Non può terminare così

La storia di Buffon in Nazionale non può terminare con quella mancata qualificazione. Per questo, il classe 1978 non vuole perdere l’occasione di partecipare al Mondiale 2022. Le prestazioni sono sempre di alto livello. Ciò potrebbe indurre Roberto Mancini a convocarlo per il Qatar? Forse si, anche se con ogni probabilità, Buffon non sarà titolare in questa rassegna.