Calciomercato: oggi l’incontro tra Juventus e Roma, scambio vicino!

Le trattative di calciomercato fra Juventus e Roma regalano sempre colpi di scena. Un anno fa fu Pellegrini-Spinazzola, ora chissà. I nomi in ballo non mancano e, già a partire da oggi, giovedì 4 giugno 2020, si proverà ad accelerare per arrivare alla definizione di uno scambio di giocatori; in queste ore, infatti, è in programma un incontro fra il Chief Football Officer dei bianconeri, Fabio Paratici, e l’amministratore delegato della Roma, Guido Fienga. Lo riferisce sulle proprie colonne il quotidiano torinese “Tuttosport”, secondo il quale le due società starebbero lavorando alacremente per sanare i rispettivi bilanci, proprio come accaduto la scorsa estate.

Calciomercato: non solo Bernardeschi-Zaniolo…

Nelle scorse ore si è sparsa la voce di una possibile trattativa che porterebbe Nicolò Zaniolo a Torino e Federico Bernardeschi a Roma. Una possibilità concreta e non così remota, ma per la quale la soluzione sembra essere ancora distante. Molto più semplice, invece, condurre un affare di calciomercato parallelo; d’altro canto, le due società hanno già posato i loro occhi su alcuni talenti in forza ai loro rivali. In casa Juventus, ad esempio, si guarda con interesse al “Dybala turco” Cengiz Ünder e al figlio d’arte Justin Kluivert (sondato anche dal Barcellona), mentre alla Roma piacciono, e non poco, i profili dei centrali difensivi Daniele Rugani e Cristian Romero. La sensazione è che fra questi 4 calciatori, almeno due possano viaggiare dal Lazio al Piemonte e viceversa.