D’Aversa: “L’Inter non può più fare passi falsi se vuole vincere lo scudetto”

D’Aversa punzecchia l’Inter. Il tecnico dei ducali ha parlato in conferenza stampa nella vigilia della sfida in programma domani sera al Tardini contro i nerazzurri. In particolare, D’Aversa ha dichiarato: “Il modo di affrontarla rimane lo stesso. Avremo una partita molto difficile considerando il valore di questa squadra. E’ pure vero che, anche a detta loro, se vogliono avere una possibilità di vincere lo Scudetto non possono permettersi più passi falsi e quindi verranno sicuramente qui per fare un risultato pieno. Detto questo, dobbiamo ragionare sapendo che di fronte abbiamo una squadra forte. Dobbiamo rispettarla ma comunque dobbiamo essere volenterosi e vogliosi di metterli in difficoltà perché lo abbiamo fatto nel girone d’andata e anche perché il calcio, a volte, dice il contrario di quello che potrebbe essere il verdetto finale in base ai valori iniziali. Non sarà una partita semplice ma siamo vogliosi di far bene e di cercare di portare a casa un risultato positivo. Sicuramente sarà una partita difficile ma possiamo metterli in difficoltà se andiamo in campo nel migliore dei modi cercando di limitare gli errori che possono essere pagati a caro prezzo. Sarà molto importante l’interpretazione e il saper fare entrambe le fasi in maniera corretta per cercare di portare a casa un risultato positivo”.