É ufficiale: Pirlo è pronto a tornare in campo e sceglie ancora la Juventus

É rivoluzione piena in casa Juventus under 23. Dopo la vittoria di Coppa Italia è subito tempo di porsi nuovi obiettivi e tornare concentrati per concludere al meglio la stagione. Ed è lo stesso Corriere della Sera edizione Torino a confermarlo:

“Sottolinea un pensiero non scontento: non basta una Coppa Italia di categoria ad accontentare i bianconeri, specialmente in un progetto in cui la società crede così fortemente”

L’organico è più giovane di quello della prima squadra, ma la mentalità in casa Juve a qualsiasi età rimane sempre la stessa: vincere. E da vincere c’è ancora tanto con i play off per la promozione in serie B tutti da giocare e le partite tutte da disputare. Ma la grande novità è che, stando a quanto ha riportato Sky Sport, questi saranno gli ultimi impegni di mister Pecchia, che lascerà poi il posto alla guida dei giovani bianconeri ad Andrea Pirlo. Ad affiancarlo sarà un vecchio compagno, Roberto Baronio. Per l’ufficialità però bisognerà attendere la fine del campionato ma al momento l’idea che Andrea Pirlo abbia scelto ancora una volta la Juventus fa sorridere i tifosi (e non solo), che non vedono l’ora di riaccoglierlo a Torino, dove da giocatore ha vinto tanto.