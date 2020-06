Infortunati Serie A: gli indisponibili della 29ª giornata

Si ritorna in campo con l’ennesimo turno infrasettimanale di campionato. Da martedì 30 giugno a giovedì 2 luglio si disputerà la 29ª giornata del campionato di Serie A e alla lunga lunga lista degli infortunati si aggiungono giorno dopo giorno altri calciatori. Ecco di seguito il riepilogo completo, aggiornato, di tutti i giocatori del campionato indisponibili, squadra per squadra.

Infortunati Serie A – Lista squadra per squadra

ATALANTA:

//

BOLOGNA:

Mbaye – Affaticamento ai flessori (rientro per inizio luglio);

Poli – Risentimento muscolare (da valutare);

Santander – Stiramento al bicipite femorale (rientro per metà luglio);

Skov Olsen – Lesione ai flessori (rientro per metà luglio).

BRESCIA:

Alfonso – Ematoma alla coscia (da valutare);

Bisoli – Operato per la ricostruzione del tendine rotuleo (stagione finita);

Chancellor – Problema muscolare (da valutare);

Cistana – Operato alla caviglia (rientro per inizio luglio).

CAGLIARI:

Faragò – Operato per ernia bilaterale (stagione finita);

Klavan – Affaticamento muscolare (rientro per inizio luglio);

Oliva – Distorsione caviglia (rientro per inizio luglio);

Pereiro – Affaticamento alla coscia (rientro per inizio luglio);

Pisacane – Frattura di due costole (rientro per fine luglio);

Pavoletti – Operato per rottura del legamento crociato (stagione finita).

FIORENTINA:

Kouamé – Operato per rottura del legamento crociato (rientro per metà luglio).

GENOA:

Criscito – Edema al soleo (rientro per inizio luglio);

Radovanovic – Operato per rottura del legamento crociato (stagione finita).

INTER:

Brozovic – Risentimento al muscolo tibiale (rientro per inizio luglio);

Sensi – Distrazione bicipite femorale (rientro per metà luglio);

Vecino – Problema al ginocchio (rientro inizio luglio).

JUVENTUS:

Alex Sandro – Lesione del legamento collaterale mediale (rientro per metà luglio);

Demiral – Operato per rottura del legamento crociato e menisco (rientro per metà luglio);

De Sciglio – Lesione al bicipite femorale (rientro per metà luglio);

Khedira – Lesione del tendine dell’adduttore (stagione finita).

LAZIO:

Leiva – Infiammazione al ginocchio (rientro per inizio luglio);

Luiz Felipe – Problema al polpaccio (rientro per inizio luglio);

Lulic – Operato alla caviglia (stagione finita).

LECCE:

Deiola – Problema al ginocchio (rientro per fine luglio);

Dell’Orco – Operato per ernia inguinale (rientro per metà luglio);

Farias – Problema ai flessori (rientro per fine luglio);

Lapadula – Distorsione alla caviglia (rientro per fine luglio);

Majer – Lesione all’adduttore (rientro per metà luglio).

MILAN:

Duarte – Lesione al bicipite femorale (da valutare);

Musacchio – Operato alla caviglia (stagione finita).

NAPOLI:

Allan – Affaticamento muscolare (rientro per inizio luglio).

PARMA:

//

ROMA:

Pau Lopez – Microfrattura al polso (rientro per inizio luglio).

SAMPDORIA:

Quagliarella – Problema al polpaccio (rientro per inizio luglio);

Tonelli – Trauma contusivo al legamento collaterale (da valutare);

SASSUOLO:

Romagna – Operato per rottura del tendine rotuleo (stagione finita);

Toljan – Infiammazione dello psoas iliaco (rientro per metà luglio).

SPAL:

Berisha – Frattura alla mano (rientro per metà luglio);

Di Francesco – Distrazione al retto femorale (rientro per inizio luglio);

Zukanovic – Problema alla caviglia (Rientro per inizio luglio).

TORINO:

Baselli – Operato per rottura del legamento crociato (stagione finita).

UDINESE:

Mandragora – Rottura del legamento crociato (stagione finita);

Prodl – Tendinopatia (da valutare).

VERONA:

Borini – Risentimento ai flessori (rientro per inizio luglio);

Danzi – Problema muscolare (da valutare);

Dawidowicz – Lesione al pettorale (da valutare);

Eysseric – Lesione al bicipite femorale (da valutare).