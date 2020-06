Moggi lancia la bomba di mercato: “Milinkovic-Savic andrà alla Juventus”

Molto probabilmente sarà un’estate con pochi botti di calciomercato, ma esperti del settore e anche ex dirigenti si sbizzarriscono a rilasciate rumors e indiscrezioni che molto spesso sembrano avere dell’incredibile. La volontà dei club è quella di non spendere data la crisi economica che si sta abbattendo in vari settori, compreso quello del calcio. I trasferimenti potrebbero essere fatti mediante scambio di giocatori, ma anche in quel caso possono sorgere dei problemi.

Uno dei calciatori più desiderati in tutta Europa è certamente Milinkovic-Savic della Lazio. Il serbo è tra i centrocampisti migliori al mondo e non è un mistero che il suo nome sia finito sul taccuino di grandissimi club europei, tra i quali c’è pure la Juventus. L’ex dg bianconero, Luciano Moggi, ha parlato a 7Gold della situazione di mercato di Milinkovic-Savic, dimostrandosi sicuro su quale sarà la prossima destinazione del calciatore biancoceleste:

“Milinkovic-Savic andrà alla Juventus. A mio parere, sarà proprio il serbo il grande colpo di calciomercato della Juve in vista della prossima stagione. Sono certo che sarà così. Vedremo poi come verrà intavolata la trattativa. I bianconeri vorrebbero inserire qualche contropartita tecnica. Forti del si del giocatore”.

Insomma secondo Moggi, Paratici avrebbe già raggiunto un accordo di massima con Milinkovic-Savic. Lotito ha sempre sostenuto di voler incassare ben 100 milioni di euro. La Juve sarà disposta a offrire così tanto?