PES 2020: patch DLC Datapack 8.0 disponibile da oggi, ecco le caratteristiche

E’ tempo ti aggiornamenti per PES 2020. I numerosi fans dell’anti-FIFA per eccellenza, aspettano con trepidazione l’uscita della versione 2021, ma ancora una data certa non sembra essere presente. In ogni caso, proprio quest’oggi, giovedì 25 giugno, la Konami farà uscire il ricco aggiornamento dell’attuale versione di PES 2020, chiamato DLC Datapack 8.0. Le novità sono molte e andranno a migliorare il gioco dal punto di vista grafico, così come qualche correzione che aumenterà la fluidità del gioco e dell’esperienza calcistica virtuale.

Come riportato dal portale KotaWorld, vi elenchiamo quali potrebbero essere le migliorie presenti in questo aggiornamento:

MIGLIORAMENTI GRAFICI:

– Nuovi modelli facciali e aggiornamenti a quelli esistenti

– Nuovi ritratti di alcuni giocatori e aggiornamenti di quelli presenti

– Nuovi ritratti di alcuni allenatori

CORREZIONI:

– Problema riguardante gli eventi Matchday con squadre predefinite, il quale non permette di impostare i giocatori come “Giocatori in attacco”. L’errore viene riscontrato dopo aver inserito una riserva nella Formazione iniziale dalla schermata Schema di gioco.

– Problema che può portare al crash del gioco qualora l’utente accetti un invito per un match mentre sta già affrontando una Partita in locale (UEFA EURO 2020).

– Problema relativo a Roberto Carlos della serie Momento Glorioso, il quale riduce l’effetto di tiro a giro che è in grado di dare al pallone nell’esecuzione del tiro d’esterno.

– Risoluzione di un problema relativo all’animazione per i calci di punizione di prima diP. NEDVED della Serie Momento Glorioso: viene mostrata una comune invece di quella speciale.

Aggiornamento a 50 volti ci calciatori presenti su PES 2020

L’aggiornamento in questione riguarderà ben 50 volti di calciatori presenti nel gioco, tra i quali troviamo pure l’esterno del Bayern Monaco, Kingsley Coman. Oltre a questo, presenti pure delle migliorie agli stadi Saint Petersburg Stadium in modalità europeo, Gazprom Arena e eFootball.Pro Arena.