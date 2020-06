Pistocchi, sfottò ad Andrea Agnelli su Scudetto femminile: “Le ultime parole famose”

Due giorni fa la FIGC ha deciso di assegnare lo Scudetto in anticipo alla Juventus Women a livello di calcio femminile per via dell’emergenza Covid-19. La compagine bianconera allenata da Rita Guarino ha conquistato il campionato di Serie A dopo 16 giornate disputate, essendo in vantaggio di 9 punti su Fiorentina e Milan. La società bianconera ha celebrato il successo e il presidente Andrea Agnelli, ha affermato che lo Scudetto assegnato a tavolino è “meritato sul campo”.

Difronte a ciò, il noto giornalista Mediaset, Maurizio Pistocchi, ha rilasciato un tweet a riguardo, ricordando un like lasciato dal presidente della Juventus nei confronti di un commento postato da un tifoso juventino qualche settimana fa. Il post riguardava un eventuale Scudetto a tavolino per la Juventus a livello maschile, quando la pandemia era in un momento clou. Agnelli e la Juventus affermarono alla stampa che non avrebbero accettato un titolo di campione d’Italia a tavolino e il tifoso in questione scrisse a riguardo “non siamo mica l’Inter”. Agnelli mise un “mi piace” a questo messaggio, che scatenò delle polemiche.

Ora, alla luce del campionato vinto dalla Juventus Women a tavolino, Pistocchi ricorda questo like del presidente, ritwittando e ricordando questo fatto, scrivendo “le ultime parole famose”. Uno sfottò che sta infiammando il web e che alimenta sempre di più questo astio oramai storico tra Pistocchi e la società bianconera.