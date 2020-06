Probabili formazioni Juventus – Lecce: turno di riposo per Ronaldo?

15.15 – PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS ( 4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Matuidi; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.

15.15 – PROBABILE FORMAZIONE LECCE ( 5-3-2): Gabriel; Donati, Meccariello, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Barak, Tachtsidis, Mancosu; Falco, Babacar.

Appena finito l’ultimo turno di campionato, si scende di nuovo subito in campo con la 28esima giornata: ecco le probabili formazioni Juventus – Lecce.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS – LECCE

Si torna subito in campo con la 28esima giornata di campionato che vede contro la Juventus sfidare il Lecce all’Allianz Stadium per continuare la corsa scudetto dopo i punti guadagnati su Lazio e Inter. Maurizio Sarri, però, deve affrontare l’emergenza terzini: in ct dei bianconeri, infatti, ha solo Cuadrado complici gli infortuni di De Sciglio e Alex Sandro e la squalifica di Danilo. In difesa dunque, a comporre la linea a 4, sarà Matuidi che sarà adattato per la sfida contro i pugliesi insieme a Bonucci, Cuadrado con De Ligt che si gioca il posto con Rugani. Dubbi anche a centrocampo con Rabiot, Pjanic e Bentancur a supporto del tridente formato da Dybala, Bernardeschi con Ronaldo che potrebbe riposare a discapito di Douglas Costa. Liverani, invece, deve far conto con l’infortunio di Lapadula che non sarà del match e sarà sostuito da Babacar che affiancherà Falco. A centrocampo Barak e Mancosu agiscono ai lati di Tachtsidis, ma attenzione a Petriccione che potrebbe inserirsi al posto di uno dei tre. In difesa prevista una linea a cinque, con Donati e Calderoni esterni e Meccariello,