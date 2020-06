Sacchi: “Juve e Lazio favorite, ma attenti all’Inter…”

Arrigo Sacchi ha scritto pagine importanti del calcio italiano, in particolar modo del Milan, facendo vincere al club rossonero due Coppe dei campioni di fila, nel 1989 e nel 1990. L’ex tecnico rossonero e ora opinionista televisivo è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport, dicendo la sua su chi possa essere la favorita in questo campionato e non solo. Il 74 enne, infatti, ha iniziato con un suo pensiero sull’Atalanta, squadra che in queste ultime stagioni ha sorpreso tutti sotto la guida Gasperini: “E’ la squadra che mi diverte di più ed ha segnato di più di tutti. Ora hanno motivazioni in più, giocheranno per loro stessi e per Bergamo, la città più colpita dal virus, specialmente per quelli che non si sono più e io li osserverò” ha dichiarato Arrigo Sacchi.

Inter in corsa per il titolo – Ovviamente non potevano mancare le parole di Sacchi sulla lotta scudetto tra Juventus e Lazio, ma lui avverte di stare attenti all’Inter di Conte: “Ho dato un’occhiata al calendario e mi sembra che quello dell’Inter sia abbastanza facile. Credo che Conte possa reinserirsi nella lotta al vertice, anche se la Juve, per l’organico a disposizione, e la Lazio, per le grandi motivazioni, partono in vantaggio. La preparazione atletica, quando si gioca a certe temperature e dopo una sosta di tre mesi, è fondamentale. Per fare un esempio concreto: mi aspetto che Sensi dell’Inter entri in forma più velocemente di Lukaku, che ha muscoli da colosso. Poi c’è l’incognita “paura”: voi siete sicuri che tutti metteranno in campo lo stesso ardore che avevano prima della sospensione. Questo virus, purtroppo, oltre che nei polmoni, è entrato nella testa della gente, e quindi anche dei calciatori” conclude Sacchi.