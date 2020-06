Serie A Femminile: Juventus Women campione d’Italia, è UFFICIALE

Ora è ufficiale. La FIGC ha assegnato il titolo di Campione d’Italia alla Juventus Women allenata da Rita Guarino. Questo è il terzo titolo consecutivo per le bianconere in tre anni di esistenza per la Serie A femminile. Ennesima grande soddisfazione per la società piemontese, che sono state elette campionesse dopo la riunione del Consiglio Federale di quest’oggi in FIGC.

Il campionato di Serie A femminile era stato sospeso da un mese in maniera definitiva e si aspettava solamente l’assegnazione del titolo che finalmente è arrivata oggi. La Juventus era al primo posto in classifica con 44 punti e un vantaggio di 9 punti sulle seconde in classifica, ovvero Fiorentina e Milan.

Ecco il comunicato ufficiale diramato dalla FIGC:

“Il Consiglio Federale, stabilita la classifica finale attraverso il coefficiente correttivo adottato nella scorsa riunione, ha deciso di assegnare il titolo di Campione d’Italia della Serie A femminile alla Juventus in virtù della posizione in classifica maturata al momento della sospensione definitiva del campionato”.

La notizia era nell’aria da qualche giorno, dato che anche Renzo Ulivieri aveva confermato che ci fosse la volontà di assegnare il titolo alle ragazze in bianconero per questa stagione 2019/20. Complimenti – anticipati a Sky Sport – alla squadra di Guarino anche dalla CT della Nazionale, Bertolini, la quale affermò che un eventuale titolo assegnato alla Juventus sarebbe stato meritato. Ora è realtà.