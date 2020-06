Serie B, Chievo Verona Spezia le probabili formazioni

Questa sera alle ore 21 andrà in scena la 30a giornata di Serie B 2019/20, la quale prevederà l’avvincente match per la zona play-off, Chievo Verona-Spezia. Dopo il pareggio contro il Crotone, i veneti allenati da Aglietti devono assolutamente tornare alla vittoria per non far avvicinare le inseguitrici – Empoli su tutte – che tallonano il Chievo, ottavo con 42 punti. Aglietti ha chiesto una vittoria ai suoi, ma dovrà fare a meno di pedine importanti come Meggiorini e Cavar, mentre a centrocampo tornano a disposizione Ivan e Di Noia.

Lo Spezia non è un cliente semplice dato che la compagine allenata dall’ex clivense, Vincenzo Italiano, milita al quarto posto con 47 punti, a sole tre lunghezze dal secondo posto occupato dal Crotone. Utile per l’accesso diretto alla Serie A. Una sfida dal sapore nostalgico quella tra Aglietti e Italiano, ex compagni di squadra nel Verona. Assenti per i liguri Reinhart, Ricci, Di Gaudio e Ramos. I due si sfideranno in un Bentegodi deserto per l’occasione, match a porte chiuse causa Coronavirus. Calcio d’inizio ore 21, venerdì 26 giugno.

Le probabili formazioni di Chievo Verona Spezia

Chievo (4-3-2-1): Semper; Dickmann, Leverbe, Rigione, Renzetti; Segre, Obi, Garritano; Vignato, Giaccherini; Djordjevic. Allenatore: Aglietti.

Spezia (4-3-3): Scuffet; Vignali, Erlic, Capradossi, Marchizza; Bartolomei, Maggiore, Mora; Gyasi, Nzola, Mastinu. Allenatore: Italiano.