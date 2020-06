Serie C – Reggina, in attesa di novità si prepara un super colpo: ecco chi arriverà alla corte di Gallo

La situazione in serie C è in alto mare come del resto del calcio italiano. Soltanto che la serie A e la serie B sono prossime a ritornare in campo, la serie C al momento sta a guardare. Secondo le ultime news, Reggina, Monza e Vicenza potrebbero essere già promosse in serie B lunedì con il verdetto della Figc. In attesa di capire se ci sono novità, la società di Gallo si sta preparando in grande per il prossimo campionato cadetto. Il patron calabrese è pronto a sorprendere la piazza con un super colpo francese (ex serie A).

DOPO DENIS E REGINALDO, ARRIVA MENEZ ALLA REGGINA? ECCO LE ULTIME

Anno fantastico per la società calabrese che, ha letteralmente dominato il campionato di serie C restando al primo posto in classifica fino allo stop per la pandemia. Gallo è pronto a confermare il DS Taibi e il tecnico Toscano. Confermati per la prossima stagione il bomber German Denis e il brasiliano Reginaldo. A loro potrebbe aggiungersi l’ex Milan, Roma, PSG Jeremy Menez. Secondo le ultime news riportate dalla Gazzetta dello Sport, Alfredo Pedullà etc.. il giocatore francese ha già rescisso il contratto con il Paris FC (ultima squadra dove ha giocato) e potrebbe essere già promesso sposo della Reggina. La trattativa sta arrivando ai dettagli e Menez potrebbe approdare nelle prossime settimane a Reggio Calabria e abbracciare i suoi nuovi tifosi. La Reggina manca dalla serie B dal 2014 e vorrebbe lasciare la sua impronta con il suo nuovo trio d’attacco.