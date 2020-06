Serie B, dove vedere Trapani Pordenone streaming e in Tv

Venerdì 26 Giugno, alle ore 18:45, andrà di scena il match valido per la trentesima giornata del campionato di Serie B, la seconda divisione italiana, tra Trapani Pordenone. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Provinciale di Trapani, ovviamente a porte chiuse viste le restrizioni derivanti dall’emergenza coronavirus. I padroni di casa si avvicinano al match reduci da due pareggi consecutivi nelle ultime due giornate di campionato. In particolare, i siciliani hanno pareggiato per 1-1 in trasferta contro l’Empoli lo scorso sette marzo ed hanno pareggiato per 0-0 contro il Frosinone in casa in occasione del ritorno in campo lo scorso 20 giugno. Il Pordenone, invece, si avvicina alla sfida reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due uscite stagionali. I neroverdi, in particolare, hanno vinto per 2-0 in trasferta contro il Cittadella lo scorso sette marzo ed hanno pareggiato per 0-0 in casa contro il Venezia. Trapani Pordenone streaming e diretta Tv su Dazn.

Dove vedere Trapani Pordenone streaming Dazn e diretta Tv

Trapani Pordenone in programma venerdì 26 giugno alle ore 18:45, gara valida per la trentesima giornata del campionato di Serie B, sarà visibile su DAZN. L’offerta della Tv online si caratterizza per un’elevata flessibilità ed è accessibile su smart Tv, PC, smartphone, tablet e console videogiochi. Trapani Pordenone streaming e diretta Tv su Dazn. Attiva ora DAZN a 9,99€/mese. Guarda la nostra programmazione sportiva live e on demand.