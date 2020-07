Arsenal Manchester City dove vedere FA Cup streaming e diretta tv, sabato 18 luglio

La Premier League vinta con largo anticipo sta giungendo al termine e in Inghilterra c’è grande attesa per l’altro importantissimo trofeo nazionale: la FA Cup. La Coppa d’Inghilterra si sta avviando verso la finale e la semifinale domani tra Arsenal e Manchester City, promette spettacolo come di consueto. Gli uomini di Guardiola partono notevolmente favoriti in vista di questo importante impegno stagionale. Sfumato il campionato, gli Sky Blues puntano tutto sulle coppe e la vittoria per Sterling & co. è un qualcosa di obbligato.

Il City sta attraversando un grande stato di forma e l’uomo di punta è il solito Sterling, capocannoniere della squadra in questa stagione grazie ai 27 centri stagionali tra Premier e coppe. Difronte ci sarà l’Arsenal di Arteta, squadra che non ha più nulla da dire in campionato ma che è reduce dalla prestigiosa vittoria per 2-1 contro i neo campioni d’Inghilterra del Liverpool. Osservati speciali i soliti Aubameyang e Lacazette, in gol proprio contro i Reds. Calcio d’inizio ore 20:45, sabato 18 luglio.

Arsenal-Manchester City streaming e diretta tv, dove vedere FA Cup sabato 18 luglio

La semifinale di FA Cup, Arsenal-Manchester City, in programma sabato 18 luglio alle ore 20:45, sarà trasmessa in diretta tv e streaming su DAZN, piattaforma che detiene l'esclusiva per la prestigiosa coppa inglese.