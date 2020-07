Bortolo Mutti: “Sarri? Un handicap per la Juventus. Conte ha sbagliato…”

Bortolo Mutti è un allenatore d’esperienza, che nel corso della sua carriera ha fronteggiato situazioni di vario tipo e, dunque, il suo parere sul momento no della Juventus risulta ancor più significativo. Il tecnico è intervenuto ai microfoni di Tutto Mercato Web Radio, nell’ambito della trasmissione “Stadio Aperto”, dichiarando: “Sicuramente la Juve non è stata sempre all’altezza della situazione, ci sono squadre come Lazio e Atalanta che hanno fatto un campionato oltre ogni aspettativa… Meno l’Inter. Sei punti di vantaggio sono tantissimi a questo punto e credo che la partita con la Samp possa chiudere il campionato. Checché ne dica Conte, è interessante la volata per il secondo posto, che per qualcuno è una vittoria”.

Bortolo Mutti: “Basta con il Sarrismo”

Nell’intervista, Bortolo Mutti ha ancora aggiunto le seguenti parole in materia di Juventus: “Devo dire che, come attenuanti, ci sono situazioni pesanti come la perdita di Chiellini, significativa nell’economia di certi risultati, a volte si sono visti risultati vanificati… Questa ricerca del Sarrismo a tutti i costi è stata un handicap, secondo me la Juve deve giocare come sa, senza cercare identificazioni in un gioco. Difficile riportare certe cose in altri ambienti, dove ci sono soprattutto individualità forti, che hanno bisogno del loro spazio e non si adattano al compitino ma vogliono la giocata. Questo Sarrismo esasperato fa un po’ anche ridere, l’importante è arrivare ai risultati. Il grande gioco lo fanno i grandi gol di Dybala e Ronaldo”.