Calciomercato: Milan, interesse concreto per Cucurella

Dalla Spagna si parla di un interesse concreto del Milan per Marc Cucurella, classe 1998, esterno di centrocampo del Getafe riscattato il 30 giugno dal Barcellona per 10 milioni di euro. Il club allenato da José Bordalás, complice il lockdown e l’interruzione forzata dei campionati, è passato nel giro di un mese dalla piena lotta per la zona Champions a ritrovarsi matematicamente escluso da ogni competizione europea, flebilmente aggrappato alla possibilità di proseguire fino alla vittoria finale il proprio cammino in Europa League (nel prossimo turno affronterà l’Inter). Di conseguenza, la società sta riconsiderando i propri obiettivi in vista della stagione futura e la rosa potrebbe perdere qualche pezzo pregiato, su tutti il duttile laterale, capace di giocare sia come terzino che come ala. Visto il prezzo potenzialmente contenuto del cartellino e l’esperienza anche in campo internazionale del giocatore, Cucurella rappresenterebbe un tassello ideale per il centrocampo di Stefano Pioli, perfetto per sostituire un Diego Laxalt sempre più lontano dall’orbita Milan e per ringiovanire ulteriormente il reparto. Da battere, però, c’è la concorrenza di Chelsea e Borussia Dortmund, entrambe da tempo interessate al profilo dell’esterno sinistro, autore di un goal e 6 assist nelle 37 partite giocate quest’anno con la squadra spagnola.

Fonte: calciomercato.com