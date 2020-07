Campionato Carioca: trionfa il Flamengo

Il Flamengo si aggiudica la centoventiduesima edizione del Campionato Carioca prevalendo nella doppia finale disputata contro i rivali del Fluminense. La compagine di Jorge Jesus, dopo aver riportato una vittoria per 2-1 nel primo dei due atti conclusivi andati in scena a porte chiuse al Maracanà di Rio de Janeiro, s’impone anche in quello di ritorno per 1-0 in virtù di una rete realizzata da Vitinho al 94′. Per i rossoneri che nel 2020 avevano già conquistato la Supercoppa del Brasile, la Taça Guanabara e la Recopa Sudamericana si tratta del trentaseiesimo successo nel campionato dello stato di Rio de Janeiro. Il Flamengo, privo per squalifica di Gabigol, prende subito in mano le redini del gioco rendendosi pericoloso al 13′ con una conclusione alta dell’ex viola Pedro. Il Fluminense risponde con un tentativo sull’esterno della rete di Evanilson (15′) e con una battuta al volo sul fondo di Marcos Paulo (26′). Il Flamengo, dopo aver cercato senza fortuna il gol dalla distanza con un gran tiro di Willian Arão (28′), chiama in causa Muriel con un rasoterra piuttosto centrale di Léo Pereira da ottima posizione. Sul ribaltamento di fronte Marcos Paulo, ottimamente servito da Evanilson, conclude debolmente a rete favorendo l’intervento di Diego Alves. L’ultima opportunità di una piacevole prima frazione è per il Flamengo: Pedro, servito in verticale da Éverton Ribeiro, batte in diagonale a lato di un soffio (45′). In apertura di ripresa (48′) i rossoneri vanno nuovamente vicini al bersaglio con una punizione di Gerson che sfila non distante dai pali difesi da Diego Alves. Il Fluminense non riesce ad agire di rimessa con l’efficacia palesata nel primo tempo. Il Flamengo controlla con sicurezza il gioco ed al 94′ si assicura la vittoria: Vitinho, complice una deviazione di Nino, va a segno con una conclusione mancina da fuori area.

Albo d’oro

36 titoli: Flamengo.

31 titoli: Fluminense.

24 titoli: Vasco de Gama.

21 titoli: Botafogo.

7 titoli: America RJ.

2 titoli: Bangu.

1 titolo: São Cristóvão e Paissandu.