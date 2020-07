Coppa Italia Serie C: la Juventus Under 23 resterà campione fino al 2022!

Nelle scorse settimane la Coppa Italia Serie C ha preso la via di Torino, con la Juventus Under 23 che ha avuto la meglio in finale contro la Ternana e ha conquistato così il primo trofeo in assoluto della sua storia, targato Fabio Pecchia, tecnico che ha ora concluso la sua esperienza sulla panchina della seconda squadra bianconera, con quest’ultima che sarà ereditata dal campione del mondo di Germania 2006 Andrea Pirlo. Una vittoria che ha fatto tanto parlare di sé e generato un’ondata di entusiasmo mediatico intorno a Marchi e compagni, autori di una nuova, avvincente pagina di storia della Juventus.

Coppa Italia Serie C: niente torneo nel 2020/2021

Juventus Under 23 che sarà campione anche nella stagione 2020/2021. No, nessun verdetto già emesso anzitempo: semplicemente, il presidente Ghirelli ha reso noto che la Coppa Italia Serie C nella prossima stagione non potrà essere disputata per effetto delle tempistiche troppo ristrette, considerando gli otto turni infrasettimanali previsti nel calendario e la chiusura anticipata di tutte le competizioni per lasciare spazio alla disputa degli Europei di Calcio, che prenderanno il via proprio in Italia, presso lo stadio “Olimpico” di Roma. Il prossimo campionato di Serie C, invece, si terrà regolarmente, con fischio d’inizio previsto per il prossimo 27 settembre.