Cristiano Ronaldo, tra Scarpa d’Oro e record: tutti gli obiettivi del bomber della Juventus

Cristiano Ronaldo non smette di macinare record. Come rammenta “Il Corriere dello Sport”, il fuoriclasse della Juventus, da quando è approdato a Torino, ha realizzato 50 reti in Serie A, divenendo così il primo giocatore di sempre a raggiungere tale quota di gol messi a referto nei campionati inglese, spagnolo e italiano. In questo torneo è a quota 30 marcature in 30 gare disputate e può provare non soltanto a vincere la classifica cannonieri (è primo in coabitazione con il laziale Ciro Immobile), ma anche a migliorare il primato connesso alla media realizzativa, attualmente appartenente a Gonzalo Higuain (36 sigilli in 35 match nel 2015-2016). Proprio il Pipita detiene il record di esultanze in una singola stagione di A, che l’ex Real Madrid potrebbe ora provare a strappargli.

Cristiano Ronaldo, tra gol e record

Battere Higuain, ricorda “Il Corriere dello Sport”, significherebbe automaticamente superare Felice Borel, che nel 1933-1934 stabilì il primato di reti di un giocatore della Juventus in Serie A (31), e puntare con decisione alla Scarpa d’Oro, virtualmente assegnata a Robert Lewandowski del Bayern Monaco, il quale, però, non può andare oltre i 34 gol segnati (la Bundesliga si è conclusa). CR7 e Immobile, dunque, sono pronti a sfruttare i 360 minuti finali del campionato per lanciarsi all’inseguimento dell’ex Borussia Dortmund. Infine, per Cristiano Ronaldo, la possibilità di diventare, con Paulo Dybala, il re delle coppie di bomber dei cinque principali campionati continentali. Il portoghese e l’argentino hanno complessivamente segnato 41 reti stagionali in A (30 CR7 e 11 la “Joya”), esattamente come Messi e Suarez in Liga (25 Leo e 16 l’uruguaiano). In testa a questa speciale classifica figura il tandem del Bayern Monaco composto da Lewandowski e Gnabry con 46 gol (34 il polacco e 12 il tedesco).