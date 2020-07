Diritti tv, De Laurentiis e il piano di abbonamento per la Serie A: ecco il prezzo

De Laurentiis ha un piano per la questione diritti tv della Serie A. Il presidente del Napoli ha presentato la sua proposta a 17 società su 20 durante una riunione. L’obiettivo è quello di raggiungere un compromesso vantaggioso sia per gli abbonati che per la Lega.

L‘obiettivo di De Laurentiis è quello di creare una media company della Lega Serie A, la quale andrebbe ad ottenere risorse con un’ampia diversificazione dell’offerta, con l’obiettivo di massimizzare i profitti dai diritti tv tramite la produzione e commercializzazione indipendente delle immagini del campionato, da rivendere poi alle parti interessate. La domanda sporge spontanea: a quanto ammonterà la cifra mensile dell’abbonamento? Il prezzo fisso stabilito ammonterebbe a 36 euro al mese.

Si sta discutendo pure per quanto concerne i fondi dell’investimento. Al momento sembrerebbe che ci siano solamente dei finanziatori, ma non dei soci. Come ricorda evereye.it, il piano non è destinato a concretizzarsi a breve in quanto “giovedì 30 è convocata l’assemblea dei club, domani invece scade il termine per le proposte vincolanti dei fondi. Il bando del prossimo triennio, invece, sarà lanciato in autunno”.

La proposta di ADL sicuramente rimane una soluzione importante e che molto probabilmente verrà presa seriamente in considerazione. Il prezzo di 36€ al mese potrebbe finalmente soddisfare gli attuali abbonati Sky, in molti delusi dal trattamento riservato dalla pay tv in questi ultimi mesi.