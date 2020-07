Dove vedere Atalanta Napoli streaming e diretta Tv

Giovedì 2 luglio, alle ore 19.30, andrà di scena il match valido per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A tra Atalanta Napoli. Le due compagini si sfideranno al Gewiss Stadium di Bergamo, ovviamente a porte chiuse e senza pubblico viste le restrizioni derivanti dall’emergenza coronavirus. I padroni di casa si avvicinano al match reduci da due vittorie consecutive nelle ultime due giornate di campionato. In particolare, la Dea ha vinto per 3-2 contro la Lazio in casa ed ha vinto in trasferta per 3-2 contro l’Udinese. Il Napoli, invece, si avvicina alla sfida reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due uscite stagionali. La squadra di mister Gattuso, infatti, ha vinto per 2-0 in trasferta contro il Verona ed ha vinto per 3-1 in casa contro la Spal. Atalanta Napoli streaming e diretta Tv su Dazn.

Atalanta Napoli streaming in programma giovedì 2 luglio alle ore 19:30, gara valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A, sarà trasmessa da Dazn. L'offerta della Tv online si caratterizza per un'elevata flessibilità ed è accessibile su smart Tv, PC, smartphone, tablet e console videogiochi.