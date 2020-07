Dopo le sconfitte rimediate nel trentesimo turno di campionato, Napoli e Roma si ritrovano Domenica 5 Luglio alle ore 21.45 allo Stadio San Paolo per ritrovare una vittoria che, nel caso dei giallorossi, manca dal 24 Giugno (vittoria per 2-1 vs la Sampdoria).

Con i partenopei ormai sicuri della partecipazione alla prossima Europa League (a causa della vittoria della Coppa Italia), la Roma deve assolutamente ritrovare quella fiducia per interrompere la striscia dei risultati negativi e non rischiare di perdere il piazzamento europeo a discapito del Milan o dell’Hellas Verona.

Il Napoli probabilmente scenderà in campo con qualche cambio rispetto alla partita di Bergamo con Gennaro Gattuso pronto a rilanciare Callejón al posto di Politano con Milik e Lozano titolari. Fonseca invece schiererà dal primo minuto Edin Dzeko con alle sue spalle la linea dei trequartisti composta da Kluivert e Mkhitaryan ai lati di Lorenzo Pellegrini.

Dove vedere Napoli Roma streaming gratis e diretta TV Serie A

Il match del San Paolo tra Roma e Napoli verrà trasmesso in diretta tv in esclusiva su Sky, più specificatamente sui seguenti canali: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 e 256 del satellite) con un ampio spazio pre e post-partita. Inoltre il “derby del sole” potrà essere seguito su PC, smartphone e tablet sulle piattaforme Sky Go e Now Tv, il servizio live e on demand di Sky, che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare dei ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire le migliori partite della Serie A.