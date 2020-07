Dove vedere Parma – Atalanta in streaming e diretta tv 28 Luglio

Ultime due giornate alla fine di questo campionato con pochi obiettivi rimasti ancora aperti: dove vedere Parma – Atalanta in streaming e diretta tv.

PARMA – ATALANTA LE ULTIME SUL MATCH

Due giornate alla fine di questo strano campionato con la sfida tra Parma e Atalanta, due squadre che non hanno obiettivi chiari ma con i bergamaschi che vogliono confermarsi al secondo posto confermando il loro grande potenziale. Il Parma, dopo una striscia negativa, torna alla vittoria contro il Napoli ma deve affrontare la squadra più in forma del campionato per provare a prolungare la serie di vittorie: D’Aversa, per questo match, recupera dall’inizio Bruno Alves e Gagliolo che saranno titolari insieme a Iacoponi e Darmian per provare ad arginare il tridente nerazzurro. Davanti la coppia, sicura, Kuluvseski e Gervinho con il ballottaggio tra Inglese ( tornato a disposizione da poco) e Caprari. Gasperini non vuole mollare e vuole a tutti i costi confermarsi l’anti-Juve e piazzarsi davanti all’Inter e Lazio: Squalificato Toloi, potrebbe giocare Caldara al suo posto con Palomino e Djimsiti a completare il reparto difensivo. Castagne riprende il posto a destra – a discapito di Hateboer – mentre a sinistra ci sarà Gosens, con Tameze che potrebbe partire dall’inizio. Davanti Gomez sarà affiancato da uno tra Malinovski o Pasalic mentre in attacco dubbio Zapata – Muriel.

DOVE VEDERE PARMA – ATALANTA, STREAMING E DIRETTA TV

L’anticipo della 37esima giornata sarà visibile su DAZN che detiene l’esclusiva del match e trasmetterà il match live sui propri canali con il fischi d’inizio fissato alle 19.30. L’app Dazn ti permette di guardare la sfida dal proprio smatphone o tablet in streaming per non perderti il match