Dove vedere Pisa Cittadella streaming e diretta Tv Serie B

Venerdì 3 luglio, alle ore 18:45, andrà di scena il match valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie B, la seconda divisione italiana, tra Pisa Cittadella. Le due compagini si sfideranno all’Arena Garibaldi di Pisa, ovviamente a porte chiuse e senza pubblico viste le restrizioni derivanti dall’emergenza coronavirus. I padroni di casa si avvicinano al match reduci da due vittorie consecutive nelle ultime due giornate di campionato. In particolare, i toscani hanno vinto per 2-1 in casa contro il Pescara ed hanno vinto anche in trasferta per 2-1 contro lo Spezia. Il Cittadella, invece, si avvicina alla sfida reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due uscite stagionali. In particolare, i veneti hanno vinto in trasferta per 2-0 contro il Frosinone ed hanno vinto in casa per 2-0 contro il Perugia. Pisa Cittadella streaming e diretta Tv su Dazn.

Pisa Cittadella streaming e diretta Tv Serie B

Pisa Cittadella in programma venerdì 3 luglio alle ore 18:45, gara valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie B, sarà visibile su DAZN. L’offerta della Tv online si caratterizza per un’elevata flessibilità ed è accessibile su smart Tv, PC, smartphone, tablet e console videogiochi. Pisa Cittadella streaming e diretta Tv su Dazn. Attiva ora DAZN a 9,99€/mese. Guarda la nostra programmazione sportiva live e on demand.