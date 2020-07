Dove vedere PSG-Saint Etienne diretta tv in chiaro e streaming, finale Coppa di Francia venerdì 24 luglio

In vista del match con l’Atalanta in Champions League, il PSG di Neymar e Mbappe ha disputato nei giorni scorsi alcune amichevoli con squadre decisamente di poco valore. L’ultimo di questi incontri è stato quello con il Celtic al Parco dei Principi, vinto per 4-0. Piano piano, i parigini stanno raggiungendo la forma ideale e il test decisivo sarà proprio questo venerdì 24 luglio con il Saint Etienne, finale di Coppa di Francia 2019/20.

Il match ci dirà il reale stato di forma del PSG, impegnato in questa finale contro una squadra ostica come quella di Puel, la quale ha raggiunto questo atto finale con merito. La partita sarà visionata con molta attenzione da Gasperini e tutto il suo staff, anche se il tecnico bergamasco ha già iniziato da tempo ad analizzare lo stile di gioco dei campioni di Francia in vista del quarto di finale di Champions League. La finale di Coppa di Francia verrà disputata come di consueto al Saint Denis di Parigi, alle ore 21:10 di venerdì 24 luglio.

Dove vedere PSG-Saint Etienne diretta tv in chiaro e streaming, venerdì 24 luglio finale Coppa di Francia

La finale di Coppa di Francia, PSG-Saint Étienne, in programma venerdì 24 luglio alle ore 21:10 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Sportitalia. Il match sarà dunque disponibile in chiaro al canale 60 del digitale terrestre mentre in HD al canale 560. Per coloro che vogliano vedere il match in streaming direttamente dal proprio smartphone, tablet o computer, ciò sarà possibile collegandosi al sito ufficiale di Sportitalia.