Serie A TIM, dove vedere Roma-Fiorentina in streaming e diretta tv

Oggi si gioca Roma-Fiorentina, valida per la 36esima giornata della Serie A TIM. Le squadre scenderanno in campo allo Stadio Olimpico di Roma a porte chiuse. Prima di capire dove vedere la partita in streaming e diretta tv, analizziamo la forma delle due rose.

I giallorossi sono quinti in campionato (61 punti) e vengono dalla vittoria straripante per 6-1 a Ferrara contro la SPAL. Sono a +2 sul Milan e +5 sul Napoli e lotteranno contro la Fiorentina per assicurarsi l’accesso diretto alla prossima Europa League. Il trascinatore dei giallorossi Edin Dzeko (15 gol) ha riposato contro la SPAL ed è prossimo al rientro nella formazione titolare. I Viola sono decimi in classifica (43 punti) e sono inseguiti da Bologna e Parma con il medesimo punteggio. Stabili in mezzo alla classifica, sono sicuri della salvezza ma sono altresì lontani dalla zona Europa League. Vengono dal pareggio esterno a reti bianche contro l’Inter. Nel girone d’andata i giallorossi avevano trionfato 4-1 a Firenze, mentre la scorsa stagione doppio pareggio in Serie A per 1-1 e 2-2 mentre in Coppia Italia vittoria travolgente della Fiorentina per 7-1. Non ci resta che scoprire dove vedere Brescia-Parma in streaming e diretta tv.

Dove vedere Roma-Fiorentina in diretta tv

La sfida Roma-Fiorentina andrà in scena nella capitale nel tardo pomeriggio di oggi con calcio d’inizio fissato alle 19:30. Il match fa parte delle 7 partite del turno in esclusiva su Sky e i canali di riferimento sono Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Telecronaca affidata alla voce di Riccardo Trevisani, al commento tecnico Daniele Adani.

Dove vedere Roma-Fiorentina in streaming

Per coloro che invece dovessero scegliere Roma-Fiorentina in streaming Sky offre ai suoi abbonati le dirette delle partite sull’app Sky Go, disponibile per dispositivi mobili come smartphone, tablet e PC. È possibile vedere la partita anche tramite la piattaforma Now Tv, il servizio streaming live e on demand della pay tv Sky. Sono disponibili anche singoli ticket o pacchetti di partite.