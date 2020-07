Ecco i verdetti dei sorteggi per le italiane in Champions League!

L’urna di Nyon ha posto le basi a ciò che avverà tra circa un mese: una settimana e mezzo di ferro in quel di Lisbona, dove si disputeranno le Final Eight, a partire dal 12 agosto. Il sorteggio per i quarti di finale della Champions League, avvenuto in data odierna, ha emesso sfide interessanti.

Andiamo ad osservare le sfide delle italiane:

L’Atalanta se la vedrà contro il Psg, in un match che premette spettacolo, tra due formazioni simili tatticamente, la cui base è l’approccio offensivo alla sfida. Su partita secca la Dea non va sottovalutata, e senza pressioni, può rendere complicato il cammino dei parigini, fermi da Marzo dopo lo stop del campionato.

La Juventus, in caso di affermazione sul Lione, se la vedrà con la vincente di Real Madrid-Manchester City, in un altra contesa assai interessante, Lo scoglio dei transalpini non va messo in secondo piano, ma la proiezione di un quarto del genere appare assai interessante.

Vi sarà la possibilità per Guardiola di affrontare i bianconeri da rivali, dopo le voci di mercato che lo avevano avvicinato ai campioni d’Italia la scorsa estate. D’altra parte i Blancos partiranno agguerriti, senza lasciare nulla al caso.

Il Napoli, invece, in caso di exploit al Camp Nou, affronterà la vincente di Bayern Monaco-Chelsea, con i bavaresi avanti 3-0.