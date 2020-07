Ecco il nuovo attaccante scelto dalla Roma!

Continua la trattativa relativa alla cessione della Roma ai nuovi proprietari, con Pallotta oramai destinato a lasciare la capitale dopo nove anni vissuti a fortune alterne.

La nuova gestione, però, assicura botti sul mercato, e dopo il possibile arrivo di Pedro, punta a rinvigorire l’attacco con colpi di esperienza a parametro 0, vista la situazione economica non semplice.

In tale contesto emerge la figura di Edinson Cavani, con un trascorso italiano positivo al Napoli, e che dopo i lunghi anni passati a Parigi, andrà a svincolarsi a parametro 0, diventando un colpo allettante sul mercato.

Il matador, già cercato dall’Atletico madrid, è in pole per diversi club, con gli spagnoli che non hanno affondato, lasciando cosi campo scomperto alle contenedenti, le quali vanno dalla Premier all’Italia.

In Serie A, pronta ad accogliore l’uruguguagui a braccia aperte vi è la Roma, in cerca di profili di qualità a costi relativamente bassi: l’identikit di Edinson rappresenta l’ideale, e pur non puntando su un ragazzo giovane, si fornirebbe entusiasmo ad un ambiente spento.

L’uruguagio potrebbe approdare in giallorosso con un contratto triennale, guadagnando una cifra intorno ai 10 milioni, simile a quella ottenuta a Parigi. Uno sforzo economico renderebbe più semplice la conclusione della trattativa, che a dire dell’agente del cacliatore, è in stato avanzato.