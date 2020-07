FC Barcelona – Sorteggi di Champions

Questa mattina a mezzogiorno si sono svolti i sorteggi di Champions League della Finale a Otto che si celebrerà in agosto a Lisbona. Il Barcelona, che deve ancora giocare il ritorno degli Ottavi di finale contro il Napoli al Camp Nou, sebbene senza pubblico, è stato inserito nel tabellone come Vincente tra Napoli – FC Barcelona.

Il tabellone è stato sorteggiato e compilato in questo modo e dovrà essere letto sulla base di ipotesi di risultati che potranno verificarsi. Solo alcune partite dei Quarti di finale sono state sorteggiate nella loro certezza di accoppiamenti in quanto le squadre di queste gare si erano già qualificate al turno successivo prima della sospensione della manifestazione dovuta al confinamento. Queste sfide certe dei Quarti sono Lipsia – Atletico e Atalanta – Psg. Per quanto riguarda gli accoppiamenti incerti, il Barça, se dovesse superare il turno contro il Napoli, incontrerebbe la vincente degli Ottavi tra Chelsea e Bayern, la cui gara d’andata a Stamford Bridge è terminata con il risultato di 3-0 per la formazione bavarese. L’altra sfida dei Quarti si disputerà tra la vincente City-Madrid contro vincente tra la Juventus e il Lione.

In caso di passaggio del turno, la formazione blaugrana si troverebbe di fronte in Semifinale la formazione uscita indenne dagli scontri tra City-Madrid e Juventus-Lione. L’altra semi sarebbe composta tra le formazioni vincenti delle sfide tra Lipsia – Atletico e Atalanta – Paris St. Germain. Un complesso tabellone ricco di incertezze e supposizioni da scoprire, come un’attraente trama di un romanzo giallo, passo a passo, partita dopo partita.