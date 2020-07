FIFA 21, ecco le prime novità del videogame targato EA Sports

FIFA 21, grande attesa per le novità del videogioco. Il nuovo videogioco della EA Sports verrà rilasciato ufficialmente il prossimo 9 ottobre, intanto ieri è stato svelato il protagonista della copertina di FIFA 21, ovvero Mbappé. La principale novità però riguarda l’aggiunta di un nuovo server in Italia a Milano e ciò permetterà di fornire una maggiore qualità di gioco. Ecco di seguito tutte le principali ed importanti novità che ci aspettano nella prossima edizione di FIFA.

FIFA 21, novità in Ultimate Team e nel Gameplay

Ma la vera e propria novità riguarda una nuova modalità cooperativa che permetterà di giocare nelle Division Rivals e nelle Squad Battle insieme ad un vostro amico. Questo era già presente nei vecchi FIFA ma solo nella versione online, da quest’anno sarà presente anche in ULTIMATE TEAM. Sempre per quanto concerne quest’ultima modalità, verranno introdotte nuove Icon come quella di Cantona che al momento è stata ufficializzata. Inoltre con l’arrivo delle console per le next gen ci sarà anche un Gameplay rivoluzionato e moderno.

FIFA 21, arrivano il “Dribbling agile” e il “Posizionamento intelligente”

Con FIFA 21 nella giocabilità del videogame saranno introdotti il “Dribbling agile” ed il nuovo “Posizionamento intelligente” proprio a mettere in evidenza l’intelligenza tattica degli utenti durante le partite. Con il “Dribbling agile” sarà possibile anche mettere a punto una nuova tecnica per dribblare gli avversari, ovvero la finta di trascinare palla con giravolta. Il “Posizionamento intelligente”, invece, permetterà di posizionarsi bene in campo e riguarderà gli attaccanti, i centrocampisti e i difensori. Quest’ultima sarà una novità importante per FIFA 21, visto che nelle edizioni precedenti il posizionamento dei giocatori era un vero e proprio problema.