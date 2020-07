Il Pallone D’Oro 2020 non verrà assegnato! Ecco i motivi…

La decisione presa da France Football è stata ufficializzata: quest’anno l’assegnazione del Pallone D’Oro non avrà luogo.

Per la prima volta sin dalla sua fondazione, avvenuta nel 1956, il premio non sarà destinato a nessuno.

Le motivazioni di questa clamorosa decisione sono ben chiare e facilmente intuibili. Le circostanze straordinarie dovute al Covid-19, le quali hanno causato la sospensione dei diversi campionati e coppe europee, in particolar modo la Ligue 1 francese che non ha più ripreso. Il giornale ha chiarito che sarebbe stato un mero esercizio di stile votare in queste condizioni riduttive.

Sarebbe stato ingiusto dunque, vista la triste e costretta situazione che anche il mondo del calcio sta attraversando: Europei rinviati al 2021, stadi vuoti, paura per un eventuale aumento dei contagi.



Al posto della celebre cerimonia della consegna del Pallone D’Oro, sarà votata la Dream Team de France Football, ovvero i migliori 11 dell’anno.